"Torino è casa mia, per Torino accetterei qualsiasi cosa. Ho sempre giocato e mi piacerebbe continuare giocare, a Torino vivono le mie figlie, ho iniziato a giocare con il Torino, con il Torino ho debuttato in serie A, ho anche debuttato in serie B, tifo per il Torino. Quindi… per il Toro sarei disposto a tutto".



Parole queste che erano state pronunciate negli scorsi giorni da Stefano Sorrentino. Nonostante la volontà del portiere di vestire la maglia granata e la disponibilità a fare il portiere di riserva, sembra difficile che il giocatore possa davvero arrivare alla corte di Walter Mazzarri. Per sostituire Salvador Ichazo la società granata valuta infatti altri profili.