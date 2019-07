Kevin Bonifazi nei due anni in prestito alla Spal, inframezzati da una stagione al Torino, ha saputo conquistare dirigenti e tifosi della squadra di Ferrara. Non è un caso che il difensore, ora che è tornato nella società granata, sia ancora corteggiato dal ds Davide Vagnati.



E proprio il dirigente della Spal sta ora valutando di imbastire con il Torino una trattativa per uno scambio: la società biancazzurra è pronta a mettere sul banco il cartellino di Mohamed Fares (giocatore seguito dai granata) proprio per arrivare a Bonifazi. Il Torino per il momento riflette.