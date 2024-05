Torino, stagione finita per Vlasic: cos'è successo

Ivannon potrà beneficiare più per questa stagione di uno dei migliori giocatori del suo. Infortunatosi nell'anticipo di venerdì contro il, gli esami fatti da Nikolahanno evidenziato unaUn responso che è una doccia fredda per i granata che, per le ultime tre gare, non potranno contare sul giocatore croato. Nelle prossime ore ci saranno nuovi controlli per lui per definire l'iter terapeutico successivo, ma quello che appare certo è che. Vlasic la chiude con

Al suo posto, non avendo trequarti di ruolo, Juric potrebbe avanzare Samueleoppure inseriree dare una nuance ancora più offensiva al Torino per le ultime tre uscite stagionali.