Shkodran Mustafi sembrava essere a un passo dal Torino, la trattativa per il difensore tedesco ha invece subito uno stop. Il centrale è libero a parametro zero, dopo che il suo contratto con lo Schalke 04 è scaduto, ma non ha ancora trovato un accordo con la società granata.



Nel frattempo il dt Davide Vagnati ha chiuso per l'arrivo sotto la Mole di David Zima, giovane difensore classe 2000 prelevato dallo Slavia Praga. Ivan Juric aspetta però anche un altro difensore e, per questo motivo, la trattativa per Mustafi potrebbe riprendere.