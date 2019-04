Andrea Belotti è uno dei pezzi più pregiati della rosa del Torino, uno dei giocatori dalla quale il presidente Urbano Cairo, in caso di cessione, potrà ricavare una sostanziosa plusvalenza. Le pretendenti al centravanti granata non mancano di certo e, secondo quanto riportato da La Repubblica, anche il Napoli si sarebbe messo sulle tracce del numero 9 granata.



Belotti è seguito in Italia anche dalla Roma, mentre in Inghilterra piace al West Ham, che lo scorso gennaio era anche arrivato a formulare un'offerta per il capitano del Torino, senza però riuscire a convincere il club granata a cedere il proprio capitano.