Il Torino vuole Christian Kouamé come partner d'attacco di Andrea Belotti, per questo motivo, secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il presidente Urbano Cairo sarebbe pronto a presentare una mega offerta alla Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro (bonus compresi).



Un'offerta che, se accettata, farebbe di Kouamé il secondo acquisto più caro della storia del Torino. La Fiorentina al momento non sembra però disposta a cedere l'attaccante ivoriano.