Quando mancano poco più di tre settimane alla fine della sessione estiva di calciomercato, il Torino non ha ancora trovato un nuovo terzino sinistro. La trattativa per Mohamed Fares della Spal si sta facendo sempre più complicata, tanto che anche il tecnico della società di Ferrara ha escluso un possibile arrivo in granata del laterale, dichiarando che potrebbe invece andare all'Inter o all'Atalanta.



Per questo motivo in casa granata torna di moda il nome di Diego Laxalt, giocatore cercato dal presidente Urbano Cairo quando ancora vestiva la maglia del Genoa. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra il Torino e il Milan per l'uruguaiano.