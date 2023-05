Il Torino ha attivato la clausola per il rinnovo del contratto di Yann Karamoh: l'attaccante francese ha prolungato per altre due stagioni, fino al 2025, come ha cominciato la società granata sul proprio sito.



"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh fino al 30 giugno 2025".