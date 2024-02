Torino, UFFICIALE l'infortunio per Rodriguez: a rischio per 3 big match, ecco quando può tornare

Il Torino perderà per almeno un paio di settimane il difensore e capitano Ricardo Rodriguez uscito per infortunio nel corso di Sassuolo-Torino finita in pareggio per 1-1 e giocata lo scorso sabato. L'ex-Milan ha subito una lesione di basso grado al muscolo pettineo, un muscolo particolare che potrebbe coinvolgere la zona del pube.



QUANDO PUO' TORNARE - Solitamente ci vogliono circa due settimane per rientrare da questo tipo di stop con il calendario del Torino che vedrà i ragazzi di Juric impegnati contro Lecce e Lazio (recupero infrasettimanale) e poi Roma e Fiorentina. Quella con i viola salvo sorprese, dovrebbe essere la gara del rientro in campo



IL COMUNICATO - Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ricardo Rodríguez hanno evidenziato un interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra. Il quadro verrà rivalutato nelle prossime settimane.