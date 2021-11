Il Torino, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha fatto il punto sugli infortunati. Per Belotti serviranno ancora alcune ore per stabilire la diagnosi dopo lo stop di ieri a Roma: "Gli accertamenti clinici cui è stato sottoposto Alessandro Buongiorno hanno evidenziato un trauma contusivo al ginocchio destro. Per quanto concerne Wilfried Singo, invece, si registra un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra: per entrambi la situazione verrà monitorata giorno per giorno. Per Andrea Belotti e Koffi Djidji, usciti anzitempo nella partita di ieri sera a Roma, nella giornata di oggi verranno eseguite le iniziali valutazioni strumentali che poi saranno completate domani per definire la diagnosi dei rispettivi infortuni".