Il tempo è quasi scaduto per l'allenatore del Torino Marco Giampaolo: la beffarda sconfitta contro la Lazio ha reso ancora più pericolante la sua posizione e, se nel recupero di mercoledì contro il Genoa e nel successivo impegno col Crotone non arriverà la svolta, l'esonero si materializzerebbe in maniera inevitabile. Ventura, Semplici e D'Aversa sono i nomi sullo sfondo.