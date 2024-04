Torino, ultimo derby per Juric?

Quello di sabato potrebbe essere l'ultimo derby della Mole perL'allenatore croato è infatti in scadenza di contratto con ile ha già detto che rinnoverà solamente in caso di qualificazione a una coppa europea.La squadra granata è al momento nona in classifica e, considerato che grazie al ranking Uefa anche l'ottava posizione potrebbe bastare per la Conference League, sulla corte l'obiettivo è raggiungibile. L'impresa che spetta al Torino, considerato anche al calendario da qui alla fine del campionato, è però tutt'altro che semplice.

Per far proseguire il sogno è necessaria prima di tutto una vittoria nel derby contro la Juventus, non solo per il prestigioso e l'orgoglio ma anche perché dopo il ko di Empoli non sono permessi passi falsi. Una vittoria la sogna anche Juric che non vorrebbe comunque chiudere la sua esperienza al Torino senza la gioia di una vittoria in una stracittadina.