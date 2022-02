Nella partita di domenica contro il Cagliari il Torino dovrà fare a meno di Rolando Mandragora. Un'assenza pesante per gli equilibri della formazione di Ivan Juric. Il cartellino giallo rimediato dal centrocampista nel derby contro la Juventus lo costringerà a un turno di stop.



Sono due le soluzioni che Juric ha a disposizione per sopperire all'assenza di Mandragora: schierare Tommaso Pobega al fianco di Sasa Lukic o far esordire Samuele Ricci.