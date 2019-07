Dopo essere stato costretto a saltare l'Europeo Under 21 prima e il ritiro a Bormio con il Torino poi, a causa di un'operazione per sport ernia a cui si è sottoposto nelle scorse settimane, Vittorio Parigini è ora pronto a tornare a disposizione di Walter Mazzarri.



L'attaccante esterno dalla prossima settimana dovrebbe tornare a completare disposizione del tecnico granata anche se non sarà nemmeno nell'elenco dei convocati per la partita d'esordio nei preliminari di Europa League contro il Debrecen.