Tra gli attaccanti che il Torino potrebbe avere ora in rosa se la trattativa fosse andata a buon fine c'è Federico Girotti. La punta argentina, di proprietà del River Plate, ai microfoni di ​Radiopasillo Monumental ha svelato di aver ricevuto un'offerta lo scorso febbraio dalla società granata.



"Mi è arrivata quest'offerta però ho parlato con Gallardo quando poi sembrava quasi tutto fatto. Mi ha dato la fiducia del club, mi ha detto che contavano su di me: non mi interessano soldi, fama, voglio solo star qui e giocare col River" ha raccontato Girotti.