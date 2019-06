Tra i giocatori che il Torino sta trattando in queste prime fasi del mercato estivo c'è il difensore del Livorno Luka Bogdan. La società granata, per cercare di sbloccare la trattativa, potrebbe cedere alla società toscana, con la formula del prestito secco, il promettente centrocampista della Primavera Ben Lhassine Kone.



Per Kone quella al Livorno sarebbe la prima esperienza tra i professionisti. Il centrocampista finora ha comunque dimostrato di avere tutte le carte in regole per giocare in un campionato come quello di serie B.