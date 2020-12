Tra i calciatori che lasceranno il Torino nella sessione invernale di calciomercato c'è anche Erick Ferigra. Il difensore, dopo la buona stagione in prestito all'Ascoli, in estate non è riuscito a trovare una nuova squadra ma le società interessate a lui non mancano: tra queste c'è anche il Vicenza.



La società veneta vorrebbe Ferigra in prestito: il Torino ha già mostrato la propria disponibilità a cedere il giocatore ex Primavera in modo che possa continuare il proprio percorso di crescita.