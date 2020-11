FIno a questo momento Alessandro Buongiorno non ha ancora trovato spazio nel Torino di Marco Giampaolo. Il difensore ex Primavera in estate è stato confermato, dopo essere rientrato dal prestito al Trapani, e nelle gerarchie del tecnico è il quarto centrale, dopo Bremer, Lyanco e Nkoulou.



Giampaolo lo vorrebbe tenere come riserva fino al termine della stagione ma sulle tracce di Buongiorno c'è ora la Salernitana, che vorrebbe il calciatore in prestito. A gennaio toccherà quindi allo stesso difensore decidere se accettare l'offerta, scendere di categoria ma avendo la possibilità di giocare di più o restare al Torino.