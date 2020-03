E' servito anche l'intervento del Ministro dello Sport, ma Nicolas Nkoulou torna a giocare nella propria nazionale: il difensore del Torino è stato convocato per le prossime amichevoli del Camerun in preparazione della Coppa d'Africa 2021.



Nkoulou è stato il capitano dei "Leoni indomabili" che hanno trionfato nella rassegna continentale nel 2017, poi ha deciso di lasciare la propria nazionale. Ora è tornato sui suoi passi e giocherà nuovamente per la propria nazionale in vista della Coppa d'Africa che si terrà proprio in Camerun.