Gli arrivi ormai imminenti di Lovato e Goldaniga al Cagliari sembravano aver chiuso le porte a un possibile approdo in Sardegna di Armando Izzo. Invece una cessione del difensore alla corte di Walter Mazzarri è ancora possibile: tutto dipenderà dalle mosse in uscire del club rossoblù.



Quel che è certo è che il Torino farà di tutto per cedere Izzo, giocatore che non rientra più nei piani della società granata e che ha anche un ingaggio molto pesante.