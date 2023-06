Andrà a scadenza il 30 giugno il contratto con l'Udinese di Roberto Pereyra. Per questo motivo, il ds del Torino Vagnati ha incontrato i suoi agenti e ha dato disponibilità a mettere sul piatto un ingaggio corposo, a fronte del costo del cartellino nullo. Sul ragazzo, però, ci sono anche Fiorentina ed Atalanta, e non è da escludere un rinnovo in extremis con l'Udinese. Lo scrive stamani Tuttosport.