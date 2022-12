Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Torino Channel dopo l'amichevole con la Cremonese: "È stata un'esperienza molto bella, unica, credo che non accadrà più il Mondiale in un'unica città, cosa che mi ha dato la possibilità di vedere due o tre partite nello stesso giorno".



CHI TIFAVA - "Per i nostri ragazzi, quindi la Serbia, la Svizzera e la Croazia. Quando la Croazia è andata avanti ho tifato quindi per loro anche per il nostro mister"



RIMETTERSI IN FORMA - "Le amichevoli sono sempre importanti perché spezzano un po' quello che è il lavoro quotidiano. Noi abbiamo fatto un lavoro importante in ritiro, in Spagna, i ragazzi hanno lavorato bene: è stato tutto positivo. Per quanto riguarda la partita contro la Cremonese, abbiamo visto molti ragazzi giovani, il calcio deve ripartire da un progetto come questo con i giovani".



INCOGNITA SOSTA - "L'hanno fatta tutti e quindi per tutti c'è un'incognita. Gli infortuni, i giocatori al Mondiale possono determinate tanto i risultati ma alla lunga penso che i valori delle squadre possano venire fuori. Noi dobbiamo farci trovare pronti, recuperare tutti giocatori perché abbiamo partite complicate davanti".



SUL FUTURO - "Sono molto felice di far parte della famiglia granata, cerchiamo di fare sempre il meglio".