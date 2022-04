Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, è intervenuto poco prima del fischio d’inizio del match con lo Spezia. Queste le sue dichiarazioni: “Dobbiamo pensare a quello che è stato fatto. Quello di quest’anno è un percorso positivo se si pensano alle ultime stagioni. Dall’altra parte vogliamo fare sempre di più ed effettivamente guardandoci indietro qualche punto in più potevamo farlo. Cercheremo di fare più vittorie possibili per guardare a questa stagione con soddisfazione”.



Qualcuno l’ha già contattata per Belotti?

“Non so, dovete chiedere a Belotti per questo. Per quanto riguarda il futuro quello che è certo è che non ci faremo trovare impreparati”