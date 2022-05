Il prestito di Mohamed Fares sta per concludersi ufficialmente senza che il terzino abbia mai avuto la possibilità di scendere in campo con la maglia del Torino. A causa dell'infortunio al ginocchio patito nei primi allenamenti in granata, il terzino è stato costretto finora ai box.



Il Torino sta ora valutando le condizioni per Fares per decidere se rinnovare il prestito del giocatore o se lasciarlo tornare alla Lazio.