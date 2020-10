Da diverso tempo Matias Vecino è nel mirino del Torino, il centrocampista uruguaiano piace al direttore tecnico Davide Vagnati che già in estate aveva sondato il terreno con l'Inter per cercare di capire se c'era la possibilità di portare a termine l'affare.



La trattativa potrebbe riprendere in estate, inserendo Armando Izzo come contropartita tecnica. C'è però un ostacolo legato alla buona riuscita dell'operazione: Vecino al momento non sembra essere convinto dell'ipotesi di vestire la maglia del Torino.