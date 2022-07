Terminato il prestito alla Salernitana, Simone Verdi è ora tornato al Torino ma resta un obiettivo di mercato della società campana. Del suo possibile ritorno alla corte di Davide Nicola ne ha parlato l'avvocato Francesco Fimmanò, uno dei collaboratori del presidente Danilo Iervolino, a Tuttosalernitana.



"Bisogna fare sempre un ragionamento seguendo la logica costi-benefici. Gli vogliamo tutti un gran bene, ha sempre fatto delle grandissime partite e, grazie alla Salernitana, si è rilanciato dopo un periodo non all’altezza delle sue enormi potenzialità. Detto questo, stiamo parlando di un calciatore in scadenza che viene valutato diversi milioni di euro. Verdi è forte, gli siamo riconoscenti e non c’è preclusione, ma non a queste condizioni economiche".