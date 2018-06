Da diverse settimane ormai prosegue la trattativa tra il Torino e il Santos per Lucas Verissimo: il difensore ha già accettato l'offerta dei granata ma tra i due club non è ancora stata trovata un'intesa. Eppure l'allenatore del Santos, Jair Ventura, nell'ultima conferenza stampa ha dato praticamente per venduto il suo difensore.



"Verissimo è un ottimo centrale, ma molti club perdono giocatori importanti. Ci mancherà ma abbiamo altri grandi difensori per giocare nel suo ruolo. Dobbiamo vedere cosa è meglio per il Santos e per il giocatore". Queste le parole di Ventura, ora non resta che aspettare che Torino e Santos trovino finalmente l'accordo che ancora manca.