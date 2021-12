Torino-Verona (domenica 19 dicembre, calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone di ritorno e di tutto l'anno solare. Si tratta di una partita speciale per l'allenatore granata Juric, ex di turno.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All. Juric.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.



Arbitro: Fabbri, assistenti Rossi e Dei Giudici, Marcenaro quarto uomo, Ghersini e Giallatini al Var.