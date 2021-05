Dopo aver conquistato la salvezza, il Torino potrebbe a stretto giro di posta annunciare il primo acquisto per la prossima stagione: Mario Vuskovic. Classe 2001, è un centrale bravo nel gioco aereo che attualmente milita nell'Hajduk Spalato.



Il dt Davide Vagnati da tempo lo sta seguendo e in caso di salvezza Vuskovic potrebbe essere il primo acquisto del Torino, anche perché la retroguardia perderà alcuni pezzi: Nicolas Nkoulou non rinnoverà e lascerà la squadra a parametro zero, Lyanco sarà messo sul mercato.