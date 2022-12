Il Torino non può fare a meno di Vlasic. Le ottime prestazioni offerte nella prima parte di stagione, riconfermate dai buoni Mondiali con la Croazia e dalla doppietta in amichevole con il Monza non fanno che aumentare ulteriormente la convinzione di Cairo che i 15 milioni chiesti dal West Ham per il riscatto siano un affare. I granata eserciteranno l'opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del croato.