Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante italiano del Valencia, Simone Zaza, ha aperto a un trasferimento in Italia al Torino. Il club granata vorrebbe affiancarlo a Belotti per formare una coppia gol d'oro per il 3-5-2 di Mazzarri. E' ancora da trovare invece l'intesa con il club spagnolo anche se le parti sono molto vicine.