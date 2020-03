L'ex calciatore di Torino e River Plate, Pato Hernandez ha dichiarato a Tuttosport: "Federico Girotti? Lo conosco bene. E’ una promessa, non ancora un giocatore affermato. E’ molto alto, un metro e 90. Con il lavoro si è guadagnato la sua attuale posizione di giovane riserva di qualità. Pochi possono meritare di sedersi in panchina nella Libertadores. Il River si sta giocando il campionato col Boca: l’allenatore, Gallardo, dovrà far ruotare di più i giocatori, visto che sta giocando su vari fronti. E Girotti potrà avere spazio. Tatticamente è intelligente, abile a muoversi in diagonale e a colpire, soprattutto da sinistra a destra. Ha tutte le caratteristiche che deve avere un centravanti, sa anche smarcarsi bene. Il fisico lo aiuta molto nel gioco aereo, mentre tecnicamente ha un controllo di palla non straordinario, ma comunque buono. E in area ha sicuramente fiuto: in questo mi ricorda il giovane Crespo, che poi è diventato il campione che è diventato".



"Il River chiede oltre 3,5 milioni? Viste le cifre che girano in Europa per i giovani attaccanti in ascesa nelle squadre di vertice, qual è il River in Sud America, il prezzo non è esagerato viste le sue capacità. Ma chi lo prende deve impostare un progetto di crescita. Nel giro di 3, 4 anni, può diventare un ottimo goleador in serie A. Ma non deve essere valutato come una scommessa immediata, usa e getta. Bensì come un investimento da far crescere. Federico ha le qualità per emergere ad alti livelli, ma non bisogna avere fretta".