E sono cinquantuno. Per chi c'era quel 15 ottobre del 1967, non sembra essere possibile che sia passato così tanto tempo dal quella domenica che rimarrà per sempre nella storia del Torino: nel pomeriggio la gioia per il 4-2 rifilato al Comunale alla Sampdoria, la sera le lacrime per quell'incidente in corso Re Umberto che così la vita a GigiLa Farfalla Granata,, nella città degli Agnelli,e chi lo tifa.Come Valentinoe i suoi compagni, come Giorgio, anche Gigiè un'icona di granatismo e tremendismo che troppo presto ha lasciato il Toro ma soprattutto questo mondo. Il numero 7 sulla schiena, i baffi, a volte anche la barba, quei capelli troppo lunghi per l'ex ct della Nazionale Edmondo, ma anche quelle gambe, capaci di spostare rapidamente il pallone e non farlo trovare agli avversari, la passione per l'arte, per la pittura, per la moda, la Balilla nera e il grande amore della sua vita: Cristiana. Era questo, ma non solo, Gigi Meroni. Per questo, ma non solo, che era, ed è, così amato da chi tifa Toro, tanto che quando si diffuse la notizia che la Juventus era interessata ad acquistarlo, gli operai della Fiat “sabotarono” le 128 al momento del loro lancio: le auto uscivano dalla fabbrica senza alcuni pezzi o rigate e con un volantino all'interno con scritto “Agnelli, giù le mani dal Torino”.Cinquantuno anni dopo la morte,, di idoli che fanno sognare, di fuoriclasse in grado di rompere gli schemi, in campo e fuori, di artisti, di numeri 7 con i baffi e i capelli un po' troppo lunghi e innamorati della vita.