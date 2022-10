Come sarebbe finitaa portiere e a centravanti invertiti non lo sapremo mai, lo possiamo però solo immaginare vedendo la mole di gioco costruita e non finalizzata dalla squadra granata e le parate compiute di. L'Empoli ha tirato due volte in porta e in una ha fatto gol con una rovesciata di, un gesto tecnico bello da vedere ma non imparabile:. Dall’altra parte Vicario ha parato quasi tutto, tenendo a galla un Empoli schiacciato e dominato dal punto di vista del gioco., non l’ha mai avuta come i numeri della sua carriera dimostrano. E’ una buona seconda punta (non a caso il meglio lo ha fatto vedere quando giocava in coppia connel 3-5-2 di) ma come unico terminale offensivo fatica.: lo si sapeva in estate, quando c’era la possibilità di intervenire sul mercato, ma si è deciso di puntare ancora una volta su Milinkovic-Savic (difeso a spada tratta da Vagnati) e su quelle che l’hanno scorso erano di fatto le riserve di Belotti.Il conto di queste scelte il Torino le sta pagando in un campionato in cui ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato: con l’Empoli avrebbe meritato di vincere e ha pareggiato, contro Inter e Sassuolo avrebbe meritato almeno di pareggiare e ha perso entrambe le volte. Sono 4 i punti lasciati per strada che oggi farebbe essere la squadra di Juric meritatamente in zona Europa anziché a metà classifica. A gennaio il mercato riaprirà, ci sarà la possibilità di rimediare sperando che non sia troppo tardi.