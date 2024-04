Toromania: anche Juric si è arreso

A quattro giornate dalla fine, anchesi è arreso. “Se non riesco ad arrivare più su, almeno restare nella parte sinistra della classifica non sarebbe male”, ha dichiarato l’allenatore al termine diridimensionando gli obiettivi del suo. Non più l’Europa ma il decimo posto. Il primo segnale di resa è arrivato a circa mezz’ora dalla fine della gara di San Siro quando ha richiamato in panchinase Juric ha scelto di togliere il suo miglior attaccante, nonché uno dei migliori in campo nel Torino fino a quel momento, quando la squadra era sotto di due gol e perché alla possibile rimonta aveva smesso di crederci.

Ma Juric ha smesso di credere anche alla possibilità di agguantare l’ottavo posto, d’altronde il distacco daè aumentato e il suo Torino continua a palesare grossi problemi in fase offensiva che gli hanno fatto perdere diversi punti contro squadre alla portata: basti pensare agli 0-0 casalinghi contro il Frosinone una settimana fa, prima ancora controIl Torino non andrà in Europa proprio per tutti questi punti lasciati per strada (a cui andrebbero aggiunti quelli contro Empoli, Udinese e Sassuolo), non per la sconfitta di ieri di San Siro.

: sono stati commessi errori di mercato (dalla scorsa estate il tecnico chiede un terzino sinistro e in due sessioni di mercato non gli è stato acquistato) e presi giocatori che poco servivano (Sazonov e Kabic, per esempio). Se anche quest’anno il Torino non è riuscito a fare il salto di qualità non è per colpa dell’allenatore. E da troppi anni che la squadra fallisce il proprio obiettivo.