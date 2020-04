: è quella a cui sono chiamati Andreae Daniele, due giocatori arrivati nell’estate del 2015 come giovani dalle belle speranze e diventati simboli deldegli ultimi anni. Ora entrambi dovranno decidere se rinnovare i propri contratti, scegliendo quindi di continuare a indossare la maglia granata, o se invece provare un’esperienza diversa, cambiare squadra quando il mercato riaprirà.Nel calcio di oggi le bandiere sono sempre di meno e anche trovare calciatori che da cinque stagioni consecutive vestono la stessa maglia non è semplice. Belotti e Baselli sono due eccezioni e probabilmente in pochi ci avrebbero scommesso quando sono arrivati, ancora meno quelli che lo hanno creduto possibile nel corso delle varie sessioni di mercato, quando sulla scrivania di Urbanosono arrivate diverse offerte per loro.Scegliere di sposare a vita la causa granata potrebbe essere, per i due giocatori, una sorta di atto rivoluzionario in un calcio dove è sempre più facile cambiare maglia che tenere la stessa.L’idea di una squadra formata da giocatori con un forte senso di appartenenza stuzzica i tifosi di ogni squadra, ancora di più quelli del Torino, che con le tradizioni e la storia hanno un legame unico. Ora che alla guida della compagine granata c’è un ragazzo del Fila come Moreno, che tra i suoi collaboratori c’è un simbolo e capitano della storia recente come Antonino, sta tornando a crescere la speranza che il Toro possa essere realmente percepito come qualcosa di diverso, anche da chi indossa la maglia granata.Andrea Belotti ha già dimostrato di tenerci particolarmente al Torino, un nuovo rinnovo potrebbe rafforzare ancora di più questo legame e farlo diventare realmente una bandiera della squadra granata. Lo stesso discorso vale anche per il centrocampista. Per crescere il Toro ha bisogno anche di continuità, di calciatori che percepiscano e sentano il pesano della maglia che indossano, che sappiano identificarsi con essa. Belotti e Baselli possono essere questi calciatori.