Perchéva convinto a restare al? Se qualcuno se lo stesse domandando può trovare una delle tante risposte nella partita contro l’. E’ entrato a 19 minuti dalla fine, ha segnato il rigore dell’1-1, poi quello del 2-1 e infine ha chiuso i giochi con il 3-1 portandosi a casa dal Castellani il pallone della gara. Ora il Gallo è arrivato a quota, la sua media è di. Il suo viceper fare un paragone, ha finora realizzato 6 reti in 26 presenze, una ogni 302 minuti giocati: in pratica per gonfiare la rete avversaria impiega più del doppio del tempo rispetto al Gallo.Se tutto ciò non bastasse si può dare un’occhiata anche alla classifica dei migliori marcatori del Torino in serie A nella storia: al primo posto c’èa quota 134, al secondo da ieri c’è proprio Belotti che è salito a 100, staccandoche si è fermato a 97. Può sembrare quasi una bestemmia dirlo, main questa speciale graduatoria (anche se è impossibile fare un paragone tra giocatori di epoche diverse, considerando anche che negli anni ’70 il campionato era di 30 giornate, non 38 come adesso).Nelle prossime settimane si scoprirà se il Gallo rinnoverà e resterà o se invece andrà via: c’è però ancora un po’ di tempo per cercare di convincerlo a rimanere. Sarà importante riuscirci perché un altro attaccante così, capace di segnare con la stessa continuità, il Torino non lo troverà molto facilmente.