Se il pubblico potesse andare allo stadio, c’è da scommetterci che ieri avremmo sentito fischi assordanti a fine partita, cori controinviti alla squadra a tirare fuori gli attributi. E forse qualche coro poco oxfordiano gridato dagli spalti avrebbero evitato le solite frasi nel post partita di chi vuole vedere per forza il bicchiere mezzo pieno, anche quando l’acqua è finita da un pezzo. “” ha spiegato. “” ha commentato. Frasi dette forse solo per rassicurare (se stessi più che l’ambiente) ma che dopo l’1-1 casalingo contro unaridotta in nove uomini nell’ultima mezzora evidenziano uno scollamento con la realtà.in sede di mercato, costruendo una squadra con pochissima qualità a centrocampo, arrivando a scambiare in estate un mediano come Rincon per un regista,, di fatto indebolendo una squadra con solo cessioni e, per ora (almeno finché l’acquisto di Sanabria non sarà ufficiale) nessun volto nuovo portato in squadra.Tutto ciò non può però essere una giustificazione per chi va in campo, per chi, come direbbe Bremer, “un mese fa questa partita l’avrebbe persa”.con la sua grinta ha acceso un flebile speranza, ha per lo meno trasmesso un po’ di voglia di lottare, ma sono gli stessi giocatori a dover dare di più, a onorare quella maglia che stanno disonorando.