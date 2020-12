“Il derby è una partita a sé”. Balle, purtroppo.. Da dopo il fallimento del 2005 della società granata, le stracittadine sono quasi tutte finite nello stesso modo: diciotto volte ha vinto la Juventus, una sola il Torino e due volte le partite sono finite in parità., basta prendere in esame i diciotto derby precedenti, gli ultimi dell’AC Torino, e i numeri sono differenti: la bilancia pende sempre a favore della formazione ma non in maniera così netta, tanto che tra pareggi e sconfitte sono state più le mancate vittorie della Juventus rispetto ai successi.. Agli inizi degli anni 2000 il divario era anche più netto di quello attuale, lo era quando ladivenne all’andata rimontata di 3 gol dal Torino die al ritorno fermata sul 2-2 (raggiunto in extremis dai bianconeri). Ancora più ampio il divario era l’anno dopo, nel 2003, quando la Juventus che arrivò in finale di Champions League vinse con molta fatica contro un Torino ridotto in appena 8 uomini da scellerate decisioni arbitrali. E quegli 8 avrebbero anche potuto pareggiarlo, se solo il signoravesse punito con il rigore un netto fallo disuin area o se, a tu per tu cona pochi minuti dalla fine, avesse calciato quel pallone anziché perdersi in una serie di finte e controfinte. Quegli 8 erano(unico difensore di ruolo),. Escluso Ferrante, dei giocatori di movimenti non ce n’è uno che avrebbe trovato spazio nelle formazioni granata degli ultimi anni.E allora perché i derby si sono trasformati in una costante festa bianconera?. O forse i motivi sono altri,. Ma la Juventus di Conte o questa di Pirlo possono davvero fare più paura di quella conribaltata in tre minuti nell’83’? O di quella didi metà anni ’90 battuta due volte con i gol di? Se il problema fosse solo il timore reverenziale, allora per trovare un po’ di coraggio forse basterà ricordarsi che anche ile ilquest’anno sono riuscite fermare la Juventus. Ma l’impressione è che il Toro debba ritrovare se stesso.