Mai come quest’annoè stato al centro di critiche, mai come quest’anno ha collezionato tante insufficienze in pagella e commesso così tanti errori. Eppure, ora che non sarà lui a difendere la porta delin una partita delicata e importante come quella dell’C’è chi ha messo in discussione le sue qualità, chi lo avrebbe voluto in panchina (in una paio di partitelo ha anche lasciato fuori dalla formazione titolare), ma nonostante la stagione negativa Sirigu ha sempre dimostrato di essere tra i migliori nel suo ruolo e, soprattutto, di essere il miglior portiere del Torino.Né, népossono essere qualitativamente essere paragonati al numero 39 granata. In questi anni il Torino ha volutamente scelto di non avere un possibile titolare come portiere di riserva, ma ha preferito gregari, uomini spogliatoio, da affiancare a Sirigu, correndo anche il rischio di non avere un estremo difensore all’altezza in caso di grave infortunio., quando mancano poche partite alle fine del campionato, il margine di punti dalla penultima è minimo ed è ormai vietato sbagliare. C’è da sperare che chi lo sostituirà lo possa fare al meglio.(e forse, anche le successive)quando, a prescindere dalla categoria in cui giocherà il Torino, Sirigu con ogni probabilità difenderà i pali di un’altra squadra. Nel caso si spera che il Torino possa sostituirlo al meglio, ma sarà difficile non sentire la mancanza di quello che è il miglior portiere granata degli ultimi anni.