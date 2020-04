Il campionato di serie A finirà, anche se non si ancora come, dove e quando. Salvo improbabili imprese nelle partite mancanti, per il Torino questa passerà agli archivi come una stagione negativa, deludente. La prossima sarà dunque, ancora una volta (come troppo spesso è capitato negli ultimi anni), quella della ripartenza. Ripartenza che dovrà basarsi su un pilastro cardine, che da troppo tempo manca: il senso di appartenenza.



Per questo, oltre che con l’allenatore Moreno Longo, Antonino Asta e tutto lo staff tecnico, il Torino dovrà ripresentarsi ai nastri di partenza con quei giocatori che incarnano più di tutti lo spirito granata, che in campo hanno sempre dato tutto per la maglia che indossano: Salvatore Sirigu, Cristian Ansaldi e Andrea Belotti. Convincere il terzino argentino sarà molto semplice (lo stesso calciatore ha dichiarato recentemente di volere restare al Torino) ma potrebbe essere meno complicato del previsto anche ottenere il sì del portiere e del centravanti.



Confermare due giocatori come Sirigu e Belotti, per cui non mancano mai le richieste, sarà importante anche per lanciare un messaggio ai vari giocatori seguiti per rinforzare la squadra: nonostante l’ultimo deludente campionato, il Torino vuole essere protagonista assoluto nel prossimo. Con giocatori come Sirigu, Ansaldi e Belotti in squadra sarà più facile anche convincere elementi di qualità, cercati anche da altri club, come per esempio Giacomo Bonaventura, a sposare la causa granata. Ma soprattutto, con Sirigu, Ansaldi e Belotti in squadra sarà più semplice organizzare per davvero la stagione della ripartenza.