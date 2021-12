Mamma mia che Toro! Si fa fatica a guardare la classifica e credere che sia vera, che la squadra granata sia davvero solamente al tredicesimo posto e che davanti abbia quel Bologna surclassato, dominato e battuto ieri. Più volte abbiamo ripetuto che il Torino di Ivan Juric ha finora raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato per il gioco espresso e anche il 2-1 contro i felsinei è un risultato che toglie qualcosa alla squadra, a quello che avrebbe meritato: se la partita fosse finita 4-0 nessuno avrebbe potuto muovere un’obiezione, dire che non sarebbe stato un risultato meritato.



Juric ha stravinto contro Mihajlovic, lo ha battuto sotto ogni aspetto, da quello tattico a quello dell’intensità. Ma di allenatori sconfitti sul piano del gioco in questa prima parte di campionato ce ne sono tanti, molti di più di quelli che i risultati raccontano: proprio per questo merita fiducia anche dal punto di manageriale. Urbano Cairo ha avuto il merito di credere nel tecnico croato e di ingaggiarlo, ora però deve avere anche avere fiducia nelle sue idee. “Sono più aziendalista del presidente” ha dichiarato l’allenatore dopo che alla vigilia di Torino-Bologna era tornato all’attacco per il mercato estivo non andato secondo le aspettative. In quella frase, pronunciata a sorpresa, c’è tutta la voglia di Juric di far crescere il Torino, fargli fare quel salto di qualità che in questi anni non è riuscito: Cairo lo ascolti, dopo diversi errori fidarsi di Juric è l’unica strada da percorrere.