Ancora un pareggio e ancora dei rimpianti.: l’1-1 finale sarebbe stato accolto come un risultato positivo per quello che la squadra granata ha mostrato fino all’80’, i dieci minuti finali, con quelle quattro palle-gol non sfruttate da(due volte quest’ultimo) lasciano però un senso di amaro in bocca e la sensazione di aver gettato alle ortiche un’altra vittoria. Sembra che manchi davvero poco al Torino per fare il salto di qualità in questo campionato, eppure quel salto non arriva.sa certamente dialogare con i compagni, creare spazi per sé e per gli altri, mae non è un caso che finora sia riuscito ad andare in doppia cifra in un sola stagione in carriera, quella 2015/2016 quando giocava con lo. Ilvisto invece fino a questo momento al Torinoche per esprimersi al meglio avrebbe forse dovuto giocare con maggiore continuità ma che, per un motivo o per l’altro, non ha trovato molti allenatori che gli hanno dato fiducia e una maglia da titolare con costanza. Certo, quando poi è stato chiamato in causa a partita in corso o per sostituire Belotti non si è quasi mai fatto trovare pronto e le sue prestazioni sono spesso state insufficienti.La sintesi migliore del momento del Torino l’ha fattaa fine partita: “”. Quelli dello sfortunato Belotti, alle prese ora con il terzo infortunio da inizio stagione, per l’appunto e quelli di Sanabria e Zaza, gli attaccanti chiamati a sostituirlo.