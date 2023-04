Ivan Juric lo ha detto senza troppi giri di parole negli scorsi giorni: in estate sono stati fatti degli errori nella costruzione della rosa. E uno degli errori è stato anche quello di aspettare a portare nuovi innesti sotto la Mole: Juric ha svolto le tre settimane di ritiro in Austria con una squadra ben diversa da quella attuale, con i soli Nemanja Radonjic e Brian Bayeye (che il campo non lo ha mai visto in stagione) tra i nuovi acquisti. Tutti gli altri innesti, da Perr Schuuur a Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk, sono arrivati nelle settimane successive, quando il campionato era alle porte o era addirittura già iniziato. Ecco perché è certamente positivo il fatto che Davide Vagnati si stia ora muovendo con un certo anticipo per Rayyan Baniya.



Sono i dettagli che possono fare la differenza in una stagione, a fare la differenza tra un campionato nel limbo della classifica e uno in lotta per la qualificazione a una coppa europea. E la costruzione di una squadra in maniera equilibrata e in tempi brevi è certamente un dettaglio importante. E’ presto per dire se Baniya sarà effettivamente un rinforzo per il Torino della prossima stagione ma il fatto che Vagnati abbia già iniziato a puntare con decisione i possibili rinforzi è un qualcosa di importante. Poi, certo, sarà ancora più importante non sbagliare gli acquisti e chiudere in fretta le varie trattative.