C’è chi sotto l’albero ha trovato un maglione, chi un libro, chi un gioco, chi qualcos’altro ancora. Per scartare i regali che gli farà Urbano Cairo, Ivan Juric dovrà invece ancora attendere: se ne aspetta più di uno perché c’è un Torino da completare e allo stesso tempo migliorare. Regali sì, ma basta che non siano pacchi. La squadra granata ha bisogno di giocatori che possano dare una mano per la rincorsa alle squadre davanti ed essere funzionali al gioco del tecnico croato: servirebbero un centrocampista di quantità e una punta, forse arriveranno anche un terzino e un trequartista.



Doni che si spera che Juric possa gradire e che possa far fruttare al meglio nei prossimi mesi. Negli ultimi anni a gennaio sono arrivati giocatori importanti: Mandragora e Sanabria due anni fa hanno dato un contributo importante per la salvezza, Ricci è ora un titolatissimo e anche una risorsa per il futuro così come per il futuro. Anche Pellegri avrebbe dovuto fare lo stesso percorso del centrocampista ma, a causa di vari acciacchi fisici, non è mai riuscito ad avere la continuità necessaria.



Davide Vagnati negli ultimi mesi ha girato il mondo alla ricerca di giocatori che possano fare al caso di Juric, da acquistare a un prezzo basso ma che possano essere rivelarsi da subito ottimi investimenti. Natale sta passando ma Juric avrà tempo nei prossimi giorni per scartare i propri regali.