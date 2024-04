Toromania: ora almeno regalate ai tifosi un derby come quello di Roma

Era l’occasione per scavalcare lain classifica e, almeno per qualche ora, anche il. Era l’occasione per entrare nella zona Europa ma, anche stavolta, ill’ha fallita. Dal Castellani è uscito con una sconfitta beffa, immeritata per quanto fatto dalle due squadre (l’Empoli tre volte si è affacciata all’area granata e tre volte ha segnato sfruttando al meglio gli errori difensivi del Torino) ma che lascia un grande senso di delusione.Ma i risultati degli ultimi anni (decenni addirittura) non inducono certo all’ottimismo. Non solo il Torino ha quasi sempre perso (e quando non ha perso non ha comunque praticamente mai vinto) ma ha dato l’impressione di non sentirlo fino in fondo, di non comprendere quello che significa questa partita per i tifosi.

Basti pensare a quanto accaduto l’anno scorso, conE non è mica il solo ad aver scambiato la maglia., di fatto non giocata, senza falli, senza voglia di provare a fare qualcosa in più., fatto anche di momenti di tensione, di una gioia sfrenata in casa giallorossa al triplice fischio, esultanze anche sopra le righe.Sabato sarebbe già un passo avanti vedere una squadra che ha voglia di battere la Juventus e non giocatori che scendono in campo ambendo a vestire un giorno la divisa bianconera o ad avere poi la maglia del proprio idolo a fine partita.