Barak e Barkok: si potrebbero quasi confondere i due centrocampisti per via di quei cognomi simili, ma tra i due c'è una grande differenza. Il primo rappresenta quei giocatori di qualità, giovani ma che hanno già dimostrato di poter fare la differenza in serie A di cui il Torino ha bisogno, il secondo invece sarebbe stato (è il caso di parlare al passato visto che da qualche ora il centrocampista è stato ufficialmente acquistato dal Fortuna Dusseldorf) l'ennesima scommessa dall'estero, uno di quelle che tante volte il ds granata Gianluca Petrachi ha perso (basti pensare ai vari Menga, Sanchez Mino, Perez, Ichazo, Vesovic o Gustafson) e che una squadra che vuole fare il salto di qualità non può permettersi.



Per centrare (finalmente) l'obiettivo Europa League e riallacciare il rapporto con una piazza sempre più delusa e rassegnata, il Torino ha bisogno di giocatori alla Antonin Barak: una mezzala che nel campionato terminato un anno fa con la maglia dell'Udinese ha dimostrato di possedere ottime doti tecniche, capacità d'inserimento e di saper essere decisivo in un campionato come quello di serie A. Certezze e non scommesse, Barak e non Barkok: la ricetta per il mercato del Torino deve essere questa. Solo così la squadra granata potrà ridurre il gap con squadre come Milan e Lazio, non solo con Atalanta e Fiorentina che, ancora una volta, hanno terminato lo scorso campionato davanti al Torino.



Barkok non arriverà, l'Entracht Francoforte lo ha ufficialmente prestato al Fortuna Dusseldorf, ma ora non resti che sperare che il ds Gianluca Petrachi abbandoni le piste anche per quei profili simili a quello del centrocampista tedesco, come ad esempio Didier Ndong, altro giovane mediano seguito che dai granata che in carriera non ha ancora dimostrato nulla e che nelle ultime due stagioni in Inghilterra ha giocato poco e male. Meglio puntare su Barak o su chi, come il ceco, ha già dimostrato di saper fare la differenza.