Se negli ’70 un viaggiatore del tempo avesse detto ai tifosi delche dal 1995 al 2022 la squadra granata avrebbe vinto un solo derby nessuno ci avrebbe creduto. Avrebbero messo maggiormente in dubbio questa affermazione che la possibilità che qualcosa avesse realmente viaggiato nel tempo. La storia invece la sappiamo bene, da quel 2-1 firmato dalla doppietta disolo un’altra volta la squadra granata è riuscita a prevalere su quella bianconera, poi alcuni pareggi e tante, troppe sconfitte. Domani c’è un’altra storia da scrivere, altri 90 minuti a disposizione per poter regalare una gioia a un intero popolo e, mai come quest’anno, l’avversario sembra alla portata.La differenza tecnica tra le due squadre è netta, evidente,battuta 2-0 martedì dal, che non hai mai brillato sul piano del gioco e con diversi giocatori che non sembrano avere una condizione fisica particolarmente brillante,, va rispettata ma si può e si deve battere. “Questi giocatori meriterebbero la vittoria” ha spiegato anchein conferenza stampa, ma a meritarla sono anche i tifosi, che in questi anni hanno dovuto ingoiare troppi bocconi amari.Domani, inoltre, non è una giornata come le altre per chi tifa Torino:investito da due auto mentre attraversava la strada. La domenica successiva si è giocato un derby rimasto nella storia, in un’atmosfera surreale: vinse il Toro 4-0 con una tripletta di(proprio uno dei migliori amici di Meroni, autore di una tripletta anche la settimana prima e che aveva promesso all’amico scomparso altri 3 gol nel derby) e un gol di, che quella domenica indossava proprio la 7 di Gigi (i numeri di maglia nel ’67 non erano fissi).