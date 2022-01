Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Torino. E questo può considerarsi davvero un grande colpo di mercato per la società granata, un colpo anche un po’ a sorpresa considerato il grande campionato che il nazionale Under 21 stava disputando con l’Empoli. Non siamo abituati a vedersi muovere a gennaio certi giocatori, con le società che solitamente tendono a tenerli almeno fino all’estate quando possono sperare di far partire qualche asta. Il blitz di Davide Vagnati è stata invece tanto improvviso quanto efficace e ha permesso a Ivan Juric di avere a disposizione uno dei più talentuosi giovani centrocampisti del nostro campionato (e non solo).



L’acquisto di Ricci è stato davvero un colpo da grande squadra: l’ormai ex giocatore dell’Empoli ha dimostrato di poter aiutare la squadra nel presente ma è anche una grande risorsa per il futuro. Sotto la guida di un tecnico come Ivan Juric, che con i giovani ha dimostrato di saperci fare e di saperli valorizzare al massimo, il numero 28 non potrà che crescere e migliorare ancora di più. Nahitan Nandez sarebbe stato un grande rinforzo per il presente, ma bene ha fatto il Torino a preferirgli Ricci.



In una conferenza stampa di qualche tempo fa Ivan Juric aveva criticato il mercato estivo del Torino definendolo “poco coraggioso”, l’allenatore avrebbe voluto poter allenare più giovani da poter valorizzare. Il coraggio mancanto in estate per lo meno lo si è visto adesso: Pellegri prima e Ricci poi ne sono la dimostrazione.