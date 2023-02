La nuova stagione di Lorenzo Insigne è partita male, malissimo. Nella prima giornata della nuova MLS il suo Toronto ha perso col DC United e l'ex capitano del Napoli è stato costretto alla sistituzione alla mezz'ora del primo tempo. Nelle prossime ore verranno fatti esami strumentali per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero, a preoccupare è stata la reazione del giocatore dopo il cambio: Insigne si è seduto dolorante in panchina con le mani sul volto.



Nel post partita l'allenatore Bob Bradley ha commentato così l'infortunio: "Ha sentito qualcosa nella parte inferiore della gamba e non era in grado di continuare".